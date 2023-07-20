صورة أرشيفية لمواجهات في نابلس في الضفة الغربية المحتلة

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة اخرين برصاص الاحتلال في نابلس

20 يوليو، 2023
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين خلال اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة (نابلس).

وقالت الوزارة في بيان صحفي انه تم نقل المصابين إلى مستشفى (رفيديا) الحكومي لتلقي العلاج بينها اصابتان بحالة خطرة.

وذكرت مصادر محلية ان الشهيد بدر المصري (19 عاما) أصيب بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت (قبر يوسف) في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق (أوسلو) للسلام.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص المعدني مركبة إسعاف ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي وعرقلت وصول الطواقم إلى المنازل الواقعة في المنطقة الشرقية لتقديم الإسعاف للمصابين بحالات الاختناق.

المصدر
وكالات
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20 يوليو، 2023
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