“مجلس التخطيط” يستعرض تقرير دولة الكويت الطوعي الوطني أمام الأمم المتحدة

استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أمام الامم المتحدة تقرير دولة الكويت الطوعي الوطني الثاني الذي يركز على الخطة الوطنية وتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال مهدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الأربعاء إن التقرير أشار إلى الدور الريادي الذي قامت به دولة الكويت في التعامل مع جائحة (كورونا) والحوكمة التي قامت بها الحكومة وإشراك الجميع في مكافحة الجائحة والتعاون الدولي وبالاخص مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف ان التقرير عرض الأهداف قيد المراجعة والمعنية في قطاعات المياه النظيفة والكهرباء والمدن المستدامة والصناعة والموضوعات المتعلقة بالابتكار والحوكمة والشراكات.

وذكر مهدي ان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير طارق البناي تطرق الى الدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والشراكات الدولية.

وقال انه “على ضوء هذا النجاح والإشادة في التقرير الطوعي للكويت ستقوم الأمانة العامة بتكريم الجهات والشركاء الذين شاركوا بصياغة التقرير وإخراجه بهذه الصورة المشرفة عالميا”.