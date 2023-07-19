الاهلي السعودي يتوصل الى اتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع محرز

الاهلي السعودي يتوصل الى اتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع محرز

أكد مصدر في نادي أهلي جدة العائد حديثا الى الدوري السعودي لكرة القدم الأربعاء أن النادي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي ودوري أبطال أوروبا من أجل ضم جناحه قائد المنتخب الجزائري رياض محرز.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن النادي أنهى الصفقة مع مانستر سيتي للتعاقد مع محرز البالغ من العمر 32 عاما مقابل “35 مليون يورو”.

وأضاف “النادي على وشك الإعلان عن الصفقة قريبًا جدًا”، مشيرا إلى أن توقيع العقد “الذي يمتد لثلاث سنوات سيكون في دبي أو في المعسكر التدريبي للنادي في النمسا”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “ذي تيلغراف” البريطانية أن فريقي مانشستر سيتي واهلي جدة توصلا الى اتفاق بخصوص انتقال محرز الى صفوف الاخير مقابل 30 مليون يورو اضافة الى خمسة ملايين مكافآت.

وأضافت أن محرز سيجري الفحوصات الطبية غدا الخميس قبل الانضمام بشكل رسمي، مشيرة الى أنه سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وسيكون محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة بعد حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي القادم من تشلسي الإنكليزي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم الى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنكليزي.

وانضم محرز الى صفوف مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016 وساهم في صعوده الى الدوري الممتاز عام 2014 بعد ستة أشهر من انتقاله الى صفوفه.

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الانكليزي مرتين عامي 2019 و2023.

وتوج محرز بطلا لكأس الأمم الافريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.