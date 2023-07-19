روسيا تعلن عن “مناطق خطرة للملاحة” في البحر الأسود

روسيا تعلن عن “مناطق خطرة للملاحة” في البحر الأسود

أعلنت روسيا الاتحادية اليوم الأربعاء اعتبار المناطق الواقعة في جنوب شرق حوض البحر الأسود وفي شمال غربه “مناطق خطرة للملاحة” ابتداء من منتصف الليلة القادمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه “على ضوء انتهاء العمل بمبادرة البحر الأسود وإغلاق الممر الأمني البحري فإن روسيا سوف تعتبر جميع السفن التي تبحر باتجاه الموانئ الاوكرانية ناقلة لحمولات عسكرية”.

وأضاف البيان أن “روسيا سوف تعتبر الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها متورطة في النزاع إلى جانب النظام الأوكراني”.

وكانت روسيا أبلغت قبل يومين الأطراف الموقعة على اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قرارها بوقف العمل بها بسبب “عدم تنفيذ الاتفاقيات بين روسيا ومنظمة الأمم المتحدة بما في ذلك تجميد الدفعات المالية الروسية ومنع تأمين البواخر وحرمان موسكو من حق تصدير الحبوب والأسمدة وإعطاء صفقة الحبوب طابعا تجاريا بحتا”.

وأضافت موسكو أن القرار الروسي يعني “إلغاء الضمانات الأمنية للملاحة وإعادة العمل بنظام الخطر على الملاحة في شمال غرب حوض البحر الأسود وإغلاق الممر البحري الآمن وإغلاق مركز التنسيق المشترك في إسطنبول”.