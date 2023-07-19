ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان في مقر إقامته سموه بجدة

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان في مقر إقامته سموه بجدة

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم فخامة الرئيس صدير جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة وذلك في مقر إقامة سموه بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا وقد نقل سموه حفظه الله لجلالته في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الصديق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار كما قدم فخامة الرئيس دعوة شفوية إلى حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما لزيارة جمهورية قيرغيزستان الصديقة.

حضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد حمد البراك ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا سعادة السفير سميح عيسى جوهر حيات وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.