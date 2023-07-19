ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل ممثل ملك البحرين

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل ممثل ملك البحرين في مقر إقامة سموه بجدة

19 يوليو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم ممثل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وذلك في مقر إقامة سموه بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا وقد حمله سموه حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحياته إلى اخوانهما جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

حضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد حمد البراك ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة السفير سالم غصاب الزمنان وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

المصدر
كونا
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19 يوليو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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