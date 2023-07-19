سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الجزائري بضحايا الحادث المروري المؤسف لحافلة لنقل الركاب بولاية تمنراست

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث المروري المؤسف لحافلة لنقل الركاب الذي وقع بولاية تمنراست في جنوبي الجزائر وأودى بحياة عشرات من الضحايا وإصابة العديد راجيا سموه للضحايا المغفرة وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بضحايا الحادث المروري المؤسف لحافلة لنقل الركاب الذي وقع بولاية تمنراست في جنوبي الجزائر وأودى بحياة عشرات من الضحايا وإصابة العديد راجيا سموه للضحايا المغفرة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.