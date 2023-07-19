ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يصل إلى السعودية لترؤس وفد الكويت في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يصل إلى السعودية لترؤس وفد الكويت في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى 5C المقامتان في محافظة جدة.

وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ورئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.