وكيل وزارة الدفاع يعقد اجتماعا مع قيادات الوزارة بعد استلام التقرير الدوري لديوان المحاسبة للسنة المالية 2022-2023

بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، عقد وكيل الوزارة بحضور رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض يوم أمس الثلاثاء اجتماعا مع قيادات وزارة الدفاع وذلك بعد استلام الوزارة التقرير الدوري لديوان المحاسبة للسنة المالية 2022-2023.

ارتكز الاجتماع على نقل توجيهات الوزير بشأن التنسيق والتعاون اللازم بين كافة القطاعات والوحدات في سبيل الرد على ما جاء بتقرير الديوان وأهمية ايجاد السبل والاجراءات الفعالة واتخاذ ما يلزم للنأي بالوزارة من تسجيل أي ملاحظات من الجهات الرقابية، والتأكيد على حرص الوزارة على تأصيل العلاقة مع كافة الجهات الرقابية والتعاون البناء لاسيما ما تبديه من ملاحظات تنعكس ايجابا على تصحيح ما يلزم من اجراءات بما يحقق المصلحة العامة والنهوض بمرفق الوزارة لتتمكن من أداء أعمالها على ضوء من القوانين والنظم واللوائح.

كما حضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنه العليا لشؤون الجهات الرقابية والتي حضيت بثقة معاليه وضمت في عضويتها قيادات متخصصة في مجالات مختلفة من الهيئة العسكرية و الهيئة الادارية والمالية والتي عهد اليها العديد من الاختصاصات والصلاحيات ذات الصلة بشؤون الجهات الرقابية التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.

واختتم سعادته الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين ما ابدوه من تعاون مثمر وبناء والاستعداد التام للتنسيق فيما يحقق مصلحة وزارة الدفاع.