استقبال لاعب الوسط الإسباني أوريول روميو

برشلونة يعلن رسميا تعاقده مع روميو حتى 2026

19 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلن نادي (برشلونة) الإسباني لكرة اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني أوريول روميو لثلاثة مواسم حتى صيف 2026.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي انه اتفق مع نادي (جيرونا) الإسباني لضم اللاعب إلى صفوفه مشيرا إلى ان قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ 400 مليون يورو (449 مليون دولار).

وجاء التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما ليكون بديلا عن سيرخيو بوسكيتس الذي رحل عن النادي في نهاية الموسم الماضي.

ونشأ لاعب الوسط في أكاديمية (برشلونة) ثم لعب في صفوف (تشيلسي) و (فالنسيا) و (شتوتجارت) و (ساوثامبتون) قبل الانضمام إلى (جيرونا) في الموسم الماضي الذي لعب فيه 33 مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم وكان عقده معه يمتد حتى عام 2025.

المصدر
وكالات
الوسوم
19 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش يبلغ النهائي التاسع والـ35 القياسي في البطولات الكبرى

14 يوليو، 2023

الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى يزكي الكويتي سيار العنزي لمنصب نائب الرئيس

11 يوليو، 2023

ذهبيتان وفضية وبرونزيتان للكويت في ثاني أيام بطولة الإمارات للجوجيتسو

8 يوليو، 2023

أسبيليكويتا يعلن رحيله عن تشلسي وينضم لأتلتيكو مدريد

6 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى