برشلونة يعلن رسميا تعاقده مع روميو حتى 2026

أعلن نادي (برشلونة) الإسباني لكرة اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني أوريول روميو لثلاثة مواسم حتى صيف 2026.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي انه اتفق مع نادي (جيرونا) الإسباني لضم اللاعب إلى صفوفه مشيرا إلى ان قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ 400 مليون يورو (449 مليون دولار).

وجاء التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما ليكون بديلا عن سيرخيو بوسكيتس الذي رحل عن النادي في نهاية الموسم الماضي.

ونشأ لاعب الوسط في أكاديمية (برشلونة) ثم لعب في صفوف (تشيلسي) و (فالنسيا) و (شتوتجارت) و (ساوثامبتون) قبل الانضمام إلى (جيرونا) في الموسم الماضي الذي لعب فيه 33 مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم وكان عقده معه يمتد حتى عام 2025.