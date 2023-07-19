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مقتل 34 شخصا في حادث مرور بولاية تمنراست جنوبي الجزائر

19 يوليو، 2023
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قالت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) إن 34 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون في حادث مرور بولاية (محافظة) تمنراست، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وأضاف الدفاع المدني الجزائري في بيان أن الحادث تمثل بـ “اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة، أعقبه حريق”.

وأوضحت أن “الضحايا الـ 34 توفّوا حرقًا، فيما لا تزال عملية الإسعاف متواصلة”، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد بيان للدرك الجزائري (تابع لوزارة الدفاع)، بأن “الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول في ولاية تمنراست، وتسبب في وفاة 26 شخصا وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية”.

وعادة ما تسجل حوادث مرور ليلية مميتة في الجزائر، خصوصا بالولايات الجنوبية، لأسباب أرجعتها السلطات وخبراء للتعب من القيادة لمسافات طويلة.

ومنذ سنوات تتعالى أصوات في الجزائر بضرورة ردع مخالفي قانون المرور بإجراءات صارمة، وخصوصا فئة سائقي الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين.

وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية، شهدت البلاد عام 2021 أكثر من 21 ألف حادث سير أسفرت عن مقتل 3061 شخصا.

ووفق بيانات رسمية للحماية المدنية، شهد عام 2022 تسجيل 59 ألف حادث مرور، مما سبب مقتل 1805 أشخاص وأكثر من 73 ألف جريح.

المصدر
الجزيرة
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19 يوليو، 2023
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