الشيخة الزين الصباح تؤكد اهمية دور مؤسسة “كاف” في تحفيز السلام

أكدت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الكويت – أمريكا (كاف) في تحفيز السلام والتفاهم بين الأفراد ونبذ العنف في المجتمعات.

جاء ذلك في حفل استضافته مؤسسة (كاف) مساء أمس الثلاثاء بالشراكة مع الحملة الوطنية الامريكية لوقف العنف بعنوان (افعل الشيء الصحيح) وكرمت من خلاله 43 طالبا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة واطلقت عليهم “الطلبة السفراء” على جهودهم المبذولة لحماية المجتمعات من ممارسة العنف.

وقالت الشيخة الزين الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن برنامج (افعل الشيء الصحيح) هو برنامج تعليمي تثقيفي “فريد من نوعه” يمنح طلبة المدارس في المرحلة المتوسطة منفذا للتعبير عبر كتاباتهم عن خطورة العنف وتأثيره على حياتهم اليومية.

وأشادت بالعمل الذي تضطلع به مؤسسة (كاف) في توفير مساحة آمنة للشباب لمشاركة قصصهم وخبراتهم وافكارهم لبحث سبل حماية المجتمعات من ممارسة العنف خدمة لانفسهم وللاجيال المقبلة.

وأشارت إلى ان الفعالية السنوية تهدف إلى الكشف عن أسباب وآثار العنف وتمكين الشباب للحد من هذه الظاهرة السلبية في مجتمعاتهم.

من جهته قال رئيس مؤسسة (كاف) الدكتور حسن الابراهيم في تصريح مماثل ل(كونا) “نحن ككويتيين نفخر بتقديم ودعم هذا البرنامج لاكثر من 30 عاما نظرا لأهميته في الحد من العنف الذي يتعرض له الشباب في المدارس والمجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعرب الابراهيم عن أمله بأن يشمل البرنامج في المستقبل أطفال العالم أجمع ولا يقتصر على الولايات المتحدة لانه يتناول رؤية الأطفال لهذه القضية وفق منظورهم لغرس قيم التسامح والسلام في العالم.

ومن المقرر أن يتم الاحتفاظ بما كتبه الطلبة المشاركون في هذا الشأن في كتاب يودع في مكتبة مجلس النواب الامريكي (الكونغرس).

وألقى عدد من “الطلبة السفراء” خلال الحفل كلمات معبرة وتحدثوا عن قصص مؤثرة حول العنف ودوافعه كما تناولوا تجاربهم عندما تعرضوا للعنف في مواقف مختلفة.

وشارك في فعالية (افعل الشيء الصحيح) منذ إطلاقها في عام 1994 أكثر من مليوني طالب.

وتم إنشاء مؤسسة الكويت – امريكا (كاف) في عام 1991 بهدف أساسي مستوحى من تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم على يد قوات التحالف الدولي في حرب الخليج وذلك تقديرا للتضحيات الأمريكية والعلاقات المتينة بين شعبي البلدين.

وركزت أنشطة المؤسسة على برامج التبادل التعليمي والثقافي لفئة الشباب ومن في حاجة إلى الرعاية والاهتمام بهدف الحد من ممارسة العنف في المدارس والمجتمعات في مختلف انحاء الولايات المتحدة.

رئيس مؤسسة الكويت – أمريكا (كاف) الدكتور حسن الابراهيم