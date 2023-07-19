سوريا : إصابة عسكريين اثنين في عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة دمشق

أعلنت السلطات السورية اليوم الأربعاء إصابة عسكريين اثنين جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله أن “العدو الإسرائيلي نفذ هجوما جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وذكرت الوكالة ان العدوان الاسرائيلي أسفر عن إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأراضي السورية موقعا خسائر بشرية ومادية.