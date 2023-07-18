ترامب يقول إنه مستهدف بتحقيقات حول الشغب في الكابيتول

ترامب يقول إنه مستهدف بتحقيقات حول الشغب في الكابيتول

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه تلقى رسالة من المدعي العام المكلف قضيته فسرها على أنه سيتم توجيه اتهامات جنائية له بشأن أحداث الشغب التي وقعت في 6 كانون الثاني/يناير في مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: “أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة … تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن السادس من كانون الثاني/يناير”.

ولفت المرشح الأوفر حظًا في نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلى أنه مُنح “مهلة قصيرة من أربعة أيام” للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، “وهو ما يعني الاتهام والتوقيف”.

واضاف ترامب، “هذه المطاردة هي تسييس وتدخل بالانتخابات”.

يواجه ترامب بالفعل اتهامات وجهها سميث، المدعي الخاص في هذه القضية، لإساءة التصرف بشأن وثائق حكومية سرية للغاية بعد مغادرة البيت الأبيض.