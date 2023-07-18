جانب من حفل التكريم السنوي للفائقين

“التقدم العلمي” تكرم الطلبة الكويتيين الفائقين الأوائل بالثانوية العامة

18 يوليو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

كرمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الثلاثاء الطلبة الكويتيين الفائقين الأوائل في الفرعين العلمي والأدبي من الثانوية العامة تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم لبذل لمزيد من العطاء والتحصيل العلمي.

وقالت المدير العام للمؤسسة الدكتورة أمينة فرحان في بيان صحفي إن حفل التكريم السنوي للفائقين يأتي انطلاقا من توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس إدارة المؤسسة بدعم الشباب الكويتي الذين يعدون عماد نهضة البلاد.

وأكدت فرحان حرص المؤسسة من خلال إداراتها المختلفة وبرامجها المتنوعة ومراكزها العلمية على نشر الثقافة العلمية السليمة وتوفير بيئة مناسبة تشجع على طلب العلم وتحصيل المعرفة وتعزيز البحث العلمي واحتضان الطاقات الإبداعية وتحفيزها.

وأفادت أن المؤسسة تؤمن بأن الشباب الكويتي المتفوق علميا ومعرفيا هو العنصر القادر على تحقيق الطموحات الكبرى للبلاد باعتباره عماد التنمية المستدامة والمعول عليه لبناء المستقبل المستدام بالمعرفة.

المصدر
كونا
الوسوم
18 يوليو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

انطلاق عملية تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول 2024/2023 وحتى 26 يوليو 2023

15 يوليو، 2023

القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل: تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول 2024/2023 ابتداءً من 15 يوليو

13 يوليو، 2023

جامعة الكويت تستضيف مسابقة الهاكثون لطلبة المرحلة الثانوية المقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

9 يوليو، 2023

جامعة الكويت: كلية الهندسة والبترول تحتفل بخريجيها دفعة 2023

4 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى