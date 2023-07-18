“التقدم العلمي” تكرم الطلبة الكويتيين الفائقين الأوائل بالثانوية العامة

كرمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الثلاثاء الطلبة الكويتيين الفائقين الأوائل في الفرعين العلمي والأدبي من الثانوية العامة تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم لبذل لمزيد من العطاء والتحصيل العلمي.

وقالت المدير العام للمؤسسة الدكتورة أمينة فرحان في بيان صحفي إن حفل التكريم السنوي للفائقين يأتي انطلاقا من توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس إدارة المؤسسة بدعم الشباب الكويتي الذين يعدون عماد نهضة البلاد.

وأكدت فرحان حرص المؤسسة من خلال إداراتها المختلفة وبرامجها المتنوعة ومراكزها العلمية على نشر الثقافة العلمية السليمة وتوفير بيئة مناسبة تشجع على طلب العلم وتحصيل المعرفة وتعزيز البحث العلمي واحتضان الطاقات الإبداعية وتحفيزها.

وأفادت أن المؤسسة تؤمن بأن الشباب الكويتي المتفوق علميا ومعرفيا هو العنصر القادر على تحقيق الطموحات الكبرى للبلاد باعتباره عماد التنمية المستدامة والمعول عليه لبناء المستقبل المستدام بالمعرفة.