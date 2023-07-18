ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه للسعودية غدا لترؤس وفد الكويت في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه للسعودية غدا لترؤس وفد الكويت في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الأربعاء الأول من محرم لعام 1445ه الموافق 19 يوليو 2023م متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5 المقامتان في محافظة جدة.