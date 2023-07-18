رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 2023-2027

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة اليوم الثلاثاء المنعقدة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2023-2027) بعنوان (تعديل المسار.. اقتصاد منتج ورفاه مستدام).

وكان رئيس مجلس الأمة وجه في وقت سابق الدعوة إلى حضور الجلسة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تقضي الفقرة الثانية منها بأن “وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد ال48 ساعةالمنصوص عليها في الفقرة السابقة” من المادة.

في المقابل أكد مجلس الوزراء في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين التزام الحكومة بأحكام الدستور وتكريس مبدأالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد تسلم يوم أمس الأول من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 المكون من خمسة محاور رئيسية.

وتنص المادة (98) من الدستور على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه منملاحظات بصدد هذا البرنامج”.

من الجلسة:

رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف: الحكومة تؤكد أن برنامج عملها وفق إطار زمني محدد لمواجهة التحديات والارتقاء بالكويت

لا يسعني إلا أن أشيد بتعاون بين السلطتين في قانون المدن الإسكانية وإضافة شرائح جديدة للتأمين الصحي

سعد البراك: حرصنا أن يكون برنامج الحكومة شاملاً بعزم الإرادة والإدارة وارتكاز البرنامج على رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي

أولويات البرنامج بناء اقتصاد متطور مستدام ويرفع من قدرة المواطن التنافسين والسعي إلى تنويع مصادر الدخل

رعاية رأسمال البشري من خلال تطوير مهارات الإبداع بتطوير التعليم وتحسين البنية التحتية والخدمة الاجتماعية وتعزيز كفاءة الحكومة

عبد العزيز العصيمي “وزارة المالية”: إقرار ميزانية متوسطة الاجل هو من متطلبات رئيسية لجهات دولية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

138 دولة من ضمنها الكويت اتفقت على إقرار ضريبة الحد الأدنى للشركات على كل أنشطتها

شعيب المويزري : برنامج عمل الحكومة يوضح حالة عدم التوازن ويذهب لخصخصة القطاعات دون مراعاة أحوال المتقاعدين والمواطنين

البلد يعاني من نقص الكهرباء والحكومة تريد خصخصة هذا القطاع لصالح مجموعة من التجار

متعب الرثعان: برنامج عمل الحكومة جيد يتضمن مشاريع قوانين لو تم إنجازها ستعود الثقة بين الحكومة والمجلس والشعب وستتطور الكويت والأهم قبل الانجاز مكافحة الفساد

حسن جوهر: برنامج عمل الحكومة تضمن بعض ما طرحه النواب من أولويات ولكن وضعت في آخره

البرنامج خلا من قوانين الاصلاح السياسي والحريات وعدم حبس أصحاب الرأي

ان كان البرنامج يريد زيادة الرسوم على المواطنين واقرار الدين العام فهذا خط أحمر لن نقبل به

حمد المدلج : البرنامج يحتوي على إيجابيات من خلال إنشاء الصندوق السيادي لكن أوجه الصرف يجب أن تكون معروفة والصندوق يجب أن يكون بقانون

قضية الدين العام غير واضحة والمردود على الميزانية غير مفهوم وكيف يمكن تطبيق الضريبة على الشركات؟

عبدالله المضف: الكثير من المشاريع مبهمة وأبرزها هو الشق التعليمي والمالي وكلا الوزيرين مستقيلين

هذا يكشف لنا عدم الاستقرار الحكومي والبرنامج سينفذه قيادات بالتكليف

الدين العام وسيلة لمعالجة ميزانية والميزانية لدينا مرهقة فكم نسبة الفائدة والعوائد

مهند الساير: البرنامج وإن كان نوعياً لكنه إنشائي وإجراءات الحكومة بها تناقض واضح من خلال نقل تبعية مسؤولية ميناء مبارك ولماذا لا يقوم كل وزير بشرح خطة وزارته؟

مشروع سكك الحديد يبدأ من الجنوب ولدينا مشروع تنموي كبير في الشمال

جنان بو شهري: المجالس السابقة رفضت الدين العام فما هي تبعات رفض المجلس الحالي قانون الدين العام على برامج ادارة السيولة

البرنامج يتكلم عن تأسيس صندوق استثماري محلي بعد فشل الصندوق الوطني في ادارة المشاريع الصغيرة رغم وجود 2 مليار دينار في ميزانيته

حمدان العازمي: لن نقبل برنامجا يتحدث عن زيادة الرسوم ويتصدره الدين العام وفرض الضرائب

واضح ان النهج الحكومي لم يتغير..هل تريد الحكومة ايصال رسالة بأن المجلس في جيبها؟

أحمد لاري: البرنامج جيد وشامل والحكومة التزمت بالدستور وما ذكره رئيس الوزراء حول متابعة التنفيذ أمر جيد

لكن الأهم من وضع البرنامج هو تنفيذه والتوجه العام هو ضد ومعارضة الدين العام والبرنامج لم يتطرق للأمن والسياسة الخارجية

أسامة الزيد: الاقتصاد المنتج يتطلب ان يكون للمواطن حقوق وواجبات وفق شفافية من الحكومة وللاسف هذا البرنامج لم يتطرق إلى التضخم

الدين العام والاقتراض ليس خطيئة لكن الخطر ان تقترض الدولة في ظل تراجع تصنيف الكويت الائتماني

حمد المطر: أساس التعاون مع الحكومة هو الإنجاز والبرنامج هو جسر الثقة المفقود منذ زمن

توقعت ان يقوم كل وزير ويتحدث عن برنامجه ومرئياته وأنا على يقين أن بعض الوزراء لا يعرف شيئا عن برنامجه

مبارك الحجرف: اليوم لدينا وزيران مستقيلان والنظام البرلماني يمر في أزمة ونحن في خضم ما نعيشه اليوم نقول نحن بحاجة إلى حكومة منتخبة

ماذا عن حماية الوحدة الوطنية ؟ فمن يُدرسون القانون الدستوري هم من يضربون الوحدة ويصنفون المواطنين بين مجنس وبالتأسيس

خالد العتيبي: هذا برنامج تحريف المسار ويشكل ردة عما احتواه البرنامج السابق

البرنامج يتحدث عن فرض ضريبة على الشركات لكن ما الضمان ان لا تعوض الشركات ما دفعته من جيب المواطن

كيف يكون حل قضية البدون وفق بيانات الجهاز المركزي مع أنه أصل المشكلة

أسامة الشاهين: صياغة الرؤية الحكومية تقليدية اعتيادية والسؤال وإن كانت الخطة طموحة فمن سينفذها؟

المجلس لن يقبل بتحميل الميزانية للديون وللأسف الكويت أصبحت طاردة وأصبحنا ننتظر العطل للسفر إلى بلدان أخرى لافتقار البلاد إلى أماكن للترفيه

داود معرفي: هل الحكومة تريد فرض هذا البرنامج علينا وعلى المواطنين وهل هذه الخطة هي طموح المواطن وأغلب النقاط مدة تنفيذها بعد 4 سنوات

يجب تعديل المسار بشكل سريع وصحيح وكل الأمور التي بها أعباء على المواطن تنفذ بأول سنة والوضع الترفيهي ورد فقط على الورق

عبدالكريم الكندري: البرنامج كل ما فيه سوف نقوم وسوف نعمل والبرنامج يركز فقط على الأمور المالية

اين زيادة الموظفين والمتقاعدين التي كان يفترض ان تكون هي الخطوط العريضة في برنامج عمل الحكومة

الناس ونحن مع رئيس الوزراء من أجل الناس أنفسهم والفرص محدودة

د. بدر الملا: أسجل تحفظي على البرنامج الذي يراد منه وضع سمو رئيس الوزراء في مواجهة البرلمان

ليس لدي مشكلة في الدين العام لكن ربطه بمشاريع غير مضافة وغير موجودة..هذا تضليل

هناك عدم وضوح بين القرارات والقوانين وهناك تناقضات في البرنامج الذي يجب إعادته للحكومة

محمد هايف: الانتقادات الشديدة لبرنامج عمل الحكومة في صالحها فنحن نكمل بعضنا

انا مع استقالة الوزير اذا كان غير قادر على العمل وقضية مدارس الأفق جربت في عدة دول وفشلت

لدينا مدارس خاصة ناجحة وواضح أن هناك مناقصة أو ما شابه ذلك في هذا الأمر ويجب تطوير قضية مكافحة الفساد