سوناك: معدل التضخم لا ينخفض بالسرعة التي أريدها

أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين، بأن معدل التضخم لا ينخفض بالسرعة التي يريدها.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” إن سوناك تمكن من خفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى النصف إلى نحو 5.3% بحلول نهاية العام وهو يمثل أحد أولوياته الرئيسية.

لكن سوناك قال إن العملية “تستغرق وقتا أطول مما يريد أي منا”.

وسينشر مكتب الإحصاءات الوطنية رقم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر حزيران/يونيو يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن التضخم في أيار/مايو الماضي ، بلغ 8.7%، وإن الاقتصاديين أجمعوا على أن الرقم في حزيران/يونيو سيكون عند نحو 8.2%.

وقال سوناك إن هناك تقدما في عملية السيطرة على ارتفاع الأسعار ، بيد أن التضخم المرتفع يثبت أنه أكثر ثباتا مما كان متوقعا.

وأوضح سوناك لقناة “إل بي سي” :”التضخم يعني ارتفاع الأسعار ، وإنها ترتفع بشكل أسرع مما نحب”.