الرئيس التركي يؤكد السعي لتعزيز التجارة والاستثمار مع السعودية وقطر والإمارات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية مع السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة المقبلة سيكون على أولوية أجندة جولة خليجية له.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان في مطار (أتاتورك) بمدينة (إسطنبول) قبيل توجهه إلى المملكة العربية السعودية محطته الأولى في جولة خليجية له تشمل أيضا زيارة قطر والإمارات.

وأضاف أردوغان أن “حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول الخليج خلال العشرين عاما الماضية ارتفع من 6ر1 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار”.

على جانب آخر أكد أردوغان أن “الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيقين بين تركيا والدول الخليجية”.

وينظم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ثلاثة منتديات أعمال في كل من السعودية وقطر والإمارات بمشاركة الرئيس أردوغان في إطار جولته الخليجية.

ويعقد منتدى الأعمال السعودي التركي أعماله في جدة اليوم فيما يعقد منتدى الأعمال القطري التركي في الدوحة غدا الثلاثاء في حين ينعقد منتدى الأعمال الإماراتي التركي في أبوظبي بعد غد الأربعاء.

وكان ملتقى الأعمال السعودي التركي الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة (إسطنبول) شهد توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي وشركات تركية.

على صعيد آخر أكد أردوغان ثقته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “يرغب باستمرار” اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وأنه سيتواصل معه قريبا في هذا الصدد.

وأضاف أردوغان أنه “رغم التصريحات (المتحفظة على تمديد الاتفاقية) الصادرة اليوم أؤمن بأن الرئيس الروسي بوتين يرغب باستمرار هذا الجسر الإنساني”.

وقال إنه “ربما نتخذ خطواتنا عبر اتصال هاتفي مع بوتين دون أن ننتظر حلول أغسطس (المقبل موعد زيارة بوتين لتركيا)”.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق من اليوم عن رفضها تمديد العمل بصفقة الحبوب وعن إلغاء الضمانات الأمنية لحرية الملاحة وإغلاق الممر البحري الآمن وإعادة العمل بنظام الخطر المؤقت في شمال غرب حوض البحر الاسود.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها أبلغت الجانبين التركي والأوكراني وكذلك منظمة الأمم المتحدة بمعارضتها تمديد العمل بصفقة الحبوب إضافة إلى إغلاق مركز الرقابة المشترك في إسطنبول وإيقاف مشاركة روسيا في “مبادرة البحر الأسود”.

ودعا البيان الروسي العواصم الغربية إلى التفكير مليا في الاستجابة للمطالب الروسية الخاصة بإزالة العراقيل أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية معربا عن استعداد موسكو لإعادة العمل بصفقة الحبوب في حال حصولها على نتائج ملموسة حول مطالبها.