قوة الإطفاء العام تنهي استعداداتها لتأمين الحسينيات في شهر المحرم

قوة الإطفاء العام تنهي استعداداتها لتأمين الحسينيات في شهر المحرم

قالت قوة الإطفاء العام اليوم الاثنين إنها انهت جميع استعداداتها الخاصة بشهر محرم عبر تأمين الحسينيات في كل محافظات البلاد والتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالاطفاء العميد محمد الغريب في تصريح صحفي إن إدارة العمليات المركزية قامت بتوزيع نقاط في 14 موقعا في جميع المحافظات ذات الكثافة بعدد المرتادين للتدخل السريع في حالات الطوارئ مشيرا الى تزويد هذه النقاط بآليات وقوة عاملة إلى جانب رفع الجاهزية في جميع مراكز الإطفاء.

وذكر الغريب أن الخطة التي أعدتها قوة الإطفاء العام شملت قيام قطاع الوقاية بجولات تفتيشية مكثفة على الحسينيات بمختلف المحافظات للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وشدد على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع فرق قوة الإطفاء العام وتنفيذ تعليماتها مشيدا بتعاون أصحاب الحسينيات وتفهمهم لتطبيق القوة للخطط المعدة بهدف تحقيق الأمن المجتمعي.