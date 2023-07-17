النائب احمد لاري

هاني شمس وأحمد لاري يقترحان زيادة مخصصات المرضى الذين يعالجون في الخارج على نفقة الدولة ومرافقيهم بنسبة لا تقل عن 50%

17 يوليو، 2023
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أعلن النائبان هاني شمس واحمد لاري عن تقدمهما باقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يعالجون في الخارج على نفقة الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، ونص الاقتراح على ما يلي:

مراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج بسبب غلاء المعيشة والسكن في تلك البلدان، وإيمانا منا بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف إلى جانبهم أثناء علاجهم في الخارج، نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

زيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يعالجون في الخارج على نفقة الدولة بنسبة لا تقل عن 50%.

التائب هاني شمس
المصدر
الدستور
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17 يوليو، 2023
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