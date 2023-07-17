أردوغان واثق من رغبة بوتين في استمرار اتفاق الحبوب الأوكرانية

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، بعيد إعلان الكرملين أن الاتفاق الذي تنقضي مهلته رسميا مساء الاثنين بات في حكم المنتهي.

وقال أردوغان “أعتقد أنه على رغم تصريحات اليوم، صديقي السيد بوتين يريد الاستمرار في الاتفاق” الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم التوصل إليه العام الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة.

وأشار أردوغان في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته في جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر “وزيرنا للشؤون الخارجية سيتحدث عبر الهاتف (الى نظيره الروسي) وأنا سأتحدث الى السيد بوتين بمجرد عودتي”.

وجدد الرئيس التركي التأكيد أنه سيستضيف نظيره الروسي “في آب/أغسطس”، مشيرا الى أن هذه الزيارة ستتيح “مناقشة كل هذه القضايا مجددا”.

وتابع “ربما من الآن الى حينه، ومن أجل دفع الأمور قدما، يمكننا اتخاذ إجراءات عبر الهاتف مع السيد بوتين من دون انتظار (حلول) آب/أغسطس”.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا في تموز/يوليو 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، للتخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب.

أتاح الاتفاق الذي تمّ تمديده مرتين منذ ذلك الحين، تصدير أكثر من 32 مليار طن من الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على رغم الغزو الروسي الذي بدأ اعتبارا من شباط/فبراير 2022.

وسبق لبوتين أن لوّح مرارا بالانسحاب من هذا الاتفاق على خلفية عدم الايفاء بالالتزامات المتعلقة بروسيا فيه.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإثنين أن الاتفاق الذي تنقضي مدته الساعة 21,00 ت غ ليلا “انتهى عمليا” مؤكدا أن روسيا مستعدة للعودة إليه “فورا” عندما تلبى شروطها.