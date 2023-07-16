الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للفلسطينيين

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للفلسطينيين

دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين السفير سعيد أبو علي اليوم الأحد المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى تدارك “خطورة تداعيات السياسات الاسرائيلية” وتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني .

وطالب أبو علي في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الدورة ال110 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان الاسرائيلي وفتح آفاق إحياء عملية سلام “جادة” وتمكين الدولة الفلسطينية من السيادة والاستقلال.

وحث الدول كافة “المحبة للعدل والسلام والمؤيدة لحل الدولتين” ومع اقتراب موعد تقديم المرافعات أمام محكمة العدل الدولية على تقديم مرافعاتها أمام القضاء الدولي للنظر في طبيعة وآثار الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وتساءل بشأن “سبب عدم احراز أي تقدم في التحقيق بجرائم الحرب الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من قبل المحكمة الجنائية الدولية” مجددا مطالبته للمحكمة ومدعيها العام “بتحمل المسؤولية ومباشرة التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي تلك الجرائم.”

ونبه كذلك الى التطورات الخطرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية ومواصلة الحكومة الاسرائيلية الحالية منذ توليها مقاليد الحكم سياسة “ممنهجة” للقضاء على حل الدولتين وأي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار في هذا الإطار الى تصريح رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “أنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة لهم”.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تقوم باستعمال القوة العسكرية الغاشمة وإرهاب المستوطنين المدججين بالسلاح ودعم الجيش والشرطة الإسرائيلية بتصعيد “غير مسبوق” للعدوان والاستيطان وتوسيع نطاقه ليطال الأرض والانسان والمقدسات والممتلكات.

ونبه إلى استهداف حكومة الاحتلال المواقع الأثرية ذات الخلفية التاريخية امعانا في تغيير وطمس التاريخ والهوية الفلسطينية والعربية وتزييف الرواية الحقيقية والأصلية للصراع بحرب معلنة ومفتوحة.

وأشار ابو علي الى استمرار تنكر حكومة الاحتلال لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع وإحداث “اختراق سياسي بمسار السلام” وانقلابها على أي التزامات تفضي إلى ذلك واخرها تعهدات (العقبة) و(شرم الشيخ) .

كما استنكر “الصمت الدولي المريب للعدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في إطار استمرار معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون وهو ما يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم والدفع بالمنطقة إلى أتون العنف والفوضى والحرب الدينية”.

وأكد أبو علي من جانب آخر أهمية استمرار وتوسيع نطاق مقاطعة الشركات المتعاونة مع الاستيطان بالأراضي الفلسطينية موضحا أن هذه المقاطعة تواصل تحقيق التقدم والانجاز طبقا لمبادئ القانون والشرعية الدولية.

كما أكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستظل أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالاصرار العربي على حق العودة والتعويض عما تعرضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم وتطهير عرقي لا يزال يتواصل حتى اليوم .

وأعرب عن أسفه لاستمرار الأزمة المالية الذي تعانيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعدم توفر تمويل كاف لقيامها بتقديم خدماتها ما ينذر “بعواقب وتداعيات بالغة الخطورة” سواء على (أونروا) نفسها أو على اللاجئين.

ودعا الدول المانحة إلى سرعة تقديم مزيد من الدعم للوكالة وعقد اتفاقات تمويل متعددة السنوات مع (أونروا) واستمرار الجهود لتوفير التمويل المستدام من خلال الأمم المتحدة لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية.

ويناقش اجتماع المشرفين الذي يعقد على مدى خمسة ايام عددا من الموضوعات المتعلقة بتطورات الشأن الفلسطيني خاصة ما يتعلق بشؤون اللاجئين واوضاع (أونروا) والازمة المالية التي تعاني منها.