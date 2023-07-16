بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس “ناجحاً”

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد للجيش الاوكراني الذي بدأ في حزيران/يونيو لم يحرز نجاحا في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق اوكرانيا وجنوبها.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة “روسيا 1” التلفزيونية بثت الاحد إن “كل محاولات العدو اختراق دفاعنا (…) باستخدام مخزون استراتيجي خصوصا، لم تنجح طوال مدة الهجوم. العدو لم يحقق نجاحا”.

واكد أن وضع القوات الروسية على الجبهة “ايجابي”.

واوضح الرئيس الروسي “أن قواتنا تتصرف ببطولة. بطريقة لم يتوقعها الخصم، أنها حتى تهاجم في قطاعات معينة وتسيطر على مواقع أكثر أهمية”.

الجمعة، اقر رئيس الادارة الرئاسية الاوكرانية اندريه يرماك بأن الهجوم المضاد لكييف “لا يحرز تقدما سريعا”، مؤكداً أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغطا على كييف في هذا الصدد.

الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في حزيران/يونيو مدعوماً بأسلحة ثقيلة قدمها الغرب، يتقدم ببطء في مواجهة القوات الروسية التي كان لديها متسع من الوقت لإقامة دفاعات قوية، ولا سيما زرع حقول ألغام، مع امتلاكها لقوة نيران كبيرة تسمح بقصف القوات الأوكرانية.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الأحد استمرار العمليات الهجومية في اتجاه مدينتي ميليتوبول وبيرديانسك اللتين تحتلهما روسيا في جنوب أوكرانيا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الروسية تقدّمت مسافة 1,5 كلم في قسم من الجبهة قرب ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.