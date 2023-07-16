اتحاد مصارف الكويت: تعطيل البنوك يوم الأربعاء 19 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية

صرحت شيخة العيسى مدير العلاقات العامة والتواصل المؤسسي لدى اتحاد مصارف الكويت، أنه بمناسبة قرب رأس السنة الهجرية لسنة 1445ه فإن البنوك ستعطل أعمالها اعتباراً يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، واعتبار يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والجهات الحكومية على أن تباشر البنوك أعمالها المعتادة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظهما الله، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.