عبد الهادي العجمي يقترح إنشاء مكاتب في الجامعات لاستقبال شكاوى الطلبة المتعلقة بالجوانب الأخلاقية

أعلن النائب د. عبدالهادي العجمي عن تقدمه باقتراح برغبة بإنشاء مكتب خاص بالجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة لاستقبال شكاوى الطلبة المتعلقة بالجوانب الأخلاقية، ونص الاقتراح على ما يلي:

من منطلق حماية الصروح التعليمية وخصوصية معلومات الطلبة في الجامعات والكليات والمعاهد أثناء تقديم شكواهم وتظلماتهم بالقضايا المتعلقة بالجوانب الأخلاقية حيث ثبت أن الكثير من الطلبة يترددون عند تقديم هذا النوع من الشكاوى لعدم وجود جهة مختصة ملتزمة بمعايير الخصوصية وحماية معلومات المتقدم، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إنشاء مكتب خاص بالجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة لاستقبال شكاوى الطلبة المتعلقة بالجوانب الأخلاقية مع مراعاة خصوصية معلومات المتقدم على أن يقوم هذا المكتب برفع التقارير لإدارة المؤسسة التعليمية المعنية بالشكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.