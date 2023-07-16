زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب شبه جزيرة ألاسكا

افاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي الاحد أن زلزالا بقوة 7,2 درجات ضرب شبه جزيرة ألاسكا الاميركية، ما دفع الى اصدار تحذير من خطر حصول تسونامي لفترة وجيزة.

وقع الزلزال في الساعة 06:48 ت غ على بعد حوالى تسعين كلم جنوب غرب بلدة ساند بوينت، بحسب المعهد الاميركي الذي قدر في وقت سابق قوة الزلزال ب7,4 درجات.

وبعدما أصدر تحذيرا لوقت قصير من حصول تسونامي، دعا المركز الوطني للتحذير من تسونامي في بالمر بألاسكا الى التزام اليقظة بالنسبة الى جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

واضاف “في ما يتصل بالسواحل الأميركية والكندية على المحيط الهادىء، لا خطر بحدوث تسونامي”.

وتشكل ألاسكا جزءا من حزام النار الناشط زلزاليا في المحيط الهادىء.

وكانت تعرضت لزلزال قوته 9,2 درجات في آذار/مارس 1964 اعتبر الأقوى على الإطلاق في أميركا الشمالية.

وتسبب هذا الزلزال بتدمير مدينة أنكوريج واحدث تسونامي ضرب خليج ألاسكا والساحل الغربي للولايات المتحدة وهاواي، ما أسفر عن مقتل اكثر من 250 شخصا.