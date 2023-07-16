رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

رئيس الوزراء العراقي يتوجه الى سوريا في زيارة رسمية

16 يوليو، 2023
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اعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية ان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني توجه اليوم الاحد الى سوريا في زيارة رسمية.

جاء ذلك في بيان مقتضب لم يذكر فيه المكتب اي تفاصيل اكثر عن الزيارة التي تعد الاولى للسوداني الى دمشق كما انه لم يتطرق الى جدول اعمالها والمواضيع التي ستبحث بين قيادتي البلدين.

وتلقى السوداني في الشهر الماضي دعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الاسد لزيارة دمشق نقلها له وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لبحث افاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك بين البلدين.

المصدر
وكالات
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16 يوليو، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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