أسعار الذهب ترتفع إلى 1955 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية عند مستوى 1955 دولارا أمريكيا في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بفصل ظهور بيانات أمريكية تفيد بانخفاض التضخم.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن التضخم في الولايات المتحدة سجل أبطأ وتيرة له منذ عامين فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين هناك بنسبة 3 في المئة الشهر الماضي مما انعكس على أسعار الذهب بعد فترة من الانخفاضات المستمرة.

وأضاف التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين وانخفاض التضخم أديا إلى انخفاض ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع عقود الذهب الآجلة (لشهر أغسطس) التي تم تداولها عند 1961 دولارا.

وأوضح أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية ارتفع بنسبة 15ر0 في المئة عند 9ر99 نقطة لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.

وذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لا يزال يخطط لرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام بمقدار 25 نقطة مما يشير إلى قرب الانتهاء من سياسته النقدية الحالية.

وأكد التقرير أن المحللين مازالوا حذرين بشأن توجهات أسعار الذهب على المدى القصير ويتوقع جزء منهم أن يسارع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير خطابه المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة مما يعني تقليل وتيرة لارتفاعات لاسيما أن رئيسه جيروم باول صرح بأن الأسواق تحتاج إلى نسبة تضخم عند 2 في المئة ونشهد توجه الاقتصاد الأمريكي الى تلك النسبة بالمستقبل القريب.

وفي السوق المحلي أشار التقرير إلى أن الذهب أغلق عند 42ر1 دينار للغرام عيار (24) و8ر17 دينار للغرام عيار (22) أما الفضة فأغلقت عند 293 دينارا للكيلو غرام.