ذهب

أسعار الذهب ترتفع إلى 1955 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي

16 يوليو، 2023
0 6 دقيقة واحدة

ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية عند مستوى 1955 دولارا أمريكيا في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بفصل ظهور بيانات أمريكية تفيد بانخفاض التضخم.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن التضخم في الولايات المتحدة سجل أبطأ وتيرة له منذ عامين فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين هناك بنسبة 3 في المئة الشهر الماضي مما انعكس على أسعار الذهب بعد فترة من الانخفاضات المستمرة.

وأضاف التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين وانخفاض التضخم أديا إلى انخفاض ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع عقود الذهب الآجلة (لشهر أغسطس) التي تم تداولها عند 1961 دولارا.

وأوضح أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية ارتفع بنسبة 15ر0 في المئة عند 9ر99 نقطة لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.

وذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لا يزال يخطط لرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام بمقدار 25 نقطة مما يشير إلى قرب الانتهاء من سياسته النقدية الحالية.

وأكد التقرير أن المحللين مازالوا حذرين بشأن توجهات أسعار الذهب على المدى القصير ويتوقع جزء منهم أن يسارع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير خطابه المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة مما يعني تقليل وتيرة لارتفاعات لاسيما أن رئيسه جيروم باول صرح بأن الأسواق تحتاج إلى نسبة تضخم عند 2 في المئة ونشهد توجه الاقتصاد الأمريكي الى تلك النسبة بالمستقبل القريب.

وفي السوق المحلي أشار التقرير إلى أن الذهب أغلق عند 42ر1 دينار للغرام عيار (24) و8ر17 دينار للغرام عيار (22) أما الفضة فأغلقت عند 293 دينارا للكيلو غرام.

المصدر
كونا
الوسوم
16 يوليو، 2023
0 6 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

شركة الوسيط للأعمال المالية تطرح خدمة الواتساب المزود بتقنية الرد الآلي

16 يوليو، 2023

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.17 دولار ليبلغ 83.03 دولار

14 يوليو، 2023

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 52 سنتا ليبلغ 80.75 دولار

12 يوليو، 2023

العراق: انتهاء أزمة استيراد الغاز الإيراني بالاتفاق على “المقايضة” بدلا من الدفع بالدولار

11 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى