شركة الوسيط للأعمال المالية تطرح خدمة الواتساب المزود بتقنية الرد الآلي

16 يوليو، 2023
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شركة الوسيط للأعمال المالية إحدى أهم الشركات الرائدة في قطاع الوساطة المالية في بورصة الكويت تطرح خدمة الواتساب المزود بتقنية الرد الآلي وذلك للعمل على التواصل مع العملاء بشكل سهل و فعال والحرص على تقديم الخدمات بافضل المعايير عبر قنوات اتصال متعددة و متطورة، وقد قامت شركة الوسيط للأعمال المالية بتفعيل خدمة الوتساب الجديدة بالمميزات التالية:

توافر الخدمة طوال ايام عمل الشركة من الاحد الى الخميس، من الساعة 8 صباحا حتى الساعه 2 ظهرا

سهولة اختيار الخدمة المتاحة من الرد الالي و التواصل مع الموظف المختص

توفير جميع الاجوبة المتعلقة بإستفسارتكم العامة والمتعلقة بخدماتنا

سرعة الرد و التواصل في اقرب وقت

تقديم خدمة الواتساب على نفس رقم الخط الساخن للشركة 1880014

16 يوليو، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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