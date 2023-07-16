شركة الوسيط للأعمال المالية تطرح خدمة الواتساب المزود بتقنية الرد الآلي

شركة الوسيط للأعمال المالية إحدى أهم الشركات الرائدة في قطاع الوساطة المالية في بورصة الكويت تطرح خدمة الواتساب المزود بتقنية الرد الآلي وذلك للعمل على التواصل مع العملاء بشكل سهل و فعال والحرص على تقديم الخدمات بافضل المعايير عبر قنوات اتصال متعددة و متطورة، وقد قامت شركة الوسيط للأعمال المالية بتفعيل خدمة الوتساب الجديدة بالمميزات التالية:

توافر الخدمة طوال ايام عمل الشركة من الاحد الى الخميس، من الساعة 8 صباحا حتى الساعه 2 ظهرا

سهولة اختيار الخدمة المتاحة من الرد الالي و التواصل مع الموظف المختص

توفير جميع الاجوبة المتعلقة بإستفسارتكم العامة والمتعلقة بخدماتنا

سرعة الرد و التواصل في اقرب وقت

تقديم خدمة الواتساب على نفس رقم الخط الساخن للشركة 1880014