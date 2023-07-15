القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. رواء الجار الله

انطلاق عملية تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول 2024/2023 وحتى 26 يوليو 2023

15 يوليو، 2023
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انطلقت عملية تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت إلكترونيًّا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 للطلبة المستوفين لشروط القبول اليوم السبت الموافق 2023/7/15 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2023/7/26 وذلك عن طريق الدخول إلى نظام التسجيل الإلكتروني http://portal.ku.edu.kw/admission.

وبدورها ذكرت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتورة رواء الجارالله أن تقديم طلبات الالتحاق لخريجي الثانوية العامة من المقيمين بصفة غير قانونية سيكون عن طريق الدخول إلى نظام التسجيل الإلكتروني والتسجيل بشكل مباشر.

وأكدت د. الجارالله حرص جامعة الكويت على تذليل جميع العقبات للطلبة ممن لم يتمكنوا من الدخول بشكل مباشر للنظام، حيث تم التنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتواجد ممثلين عن الجهاز في صالة القبول بمدينة صباح السالم الجامعية لتسريع إصدار البطاقات واستكمال إجراءات التسجيل، داعيةً الطلبة غير القادرين على البدء او استكمال اجراءات التسجيل إلى الحضور إلى صالة القبول لاستكمال هذه الإجراءات خلال فترة التسجيل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً.

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15 يوليو، 2023
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