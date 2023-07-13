انتشال 13 جثة لمهاجرين غير قانونيين قبالة السواحل التونسية

أعلن خفر السواحل التونسيين الخميس انتشال 13 جثة لمهاجرين غير قانونيين اثر غرق مركبهم قبالة محافظة صفاقس، وسط شرق البلاد.

وقال خفر السواحل في بيان نُشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “تمكنت خلال الليلة الفارطة الوحدات العائمة التابعة لإحدى المراكز التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 25 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء هذا وتم انتشال 13 جثة من نفس الجنسيات”.

ومحافظة صفاقس تضم ثاني أكبر المدن التونسية وهي نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليات العبور غير القانونية للمهاجرين غير القانونيين نحو السواحل الإيطالية.

ومنذ أسبوعين، وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من تموز/يوليو، تمّ طرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونقلهم إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر حيث يعيشون وضعا صعبا.

تبعد بعض السواحل التونسية أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ويتم بانتظام تسجيل محاولات هجرة غير قانونية.

وتكثفت محاولات عبور المهاجرين الأفارقة من تونس بعد تصريحات للرئيس قيس سعيّد في 21 شباط/فبراير الفائت، انتقد فيها الهجرة غير القانونية.

وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل 51,215 مهاجرا بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى حزيران/يونيو هذا العام، بزيادة أكثر من 150%عن العام الماضي – نصفهم تقريبا من تونس والباقون من ليبيا.

وقضى أو فُقد أثر نحو ألف مهاجر في حوادث غرق خلال هذه الفترة.

تمر تونس بأزمة سياسية واقتصادية خطيرة تدفع أيضًا العديد من التونسيين لمحاولة الوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية من طريق البحر.