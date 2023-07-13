البرلمان العربي يرحب بنتائج قمة دول جوار السودان

رحب البرلمان العربي اليوم الخميس بمخرجات قمة دول جوار السودان مشيدا في الوقت ذاته بالبيان الختامي للقمة الذي تضمن “التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”.

وأكد البرلمان العربي في بيان “دعمه لكافة الجهود العربية التي تهدف إلى الحفاظ على الدولة السودانية ووقف نزيف الدم السوداني” مثمنا في الوقت ذاته توقيت انعقاد هذه القمة لحل الأزمة السودانية .

وأشار الى ان دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعقد هذه القمة الهامة في هذا التوقيت المناسب والمحوري يعكس دور مصر “الريادي والمحوري” في التعامل مع الأزمات التي تحدق بالمنطقة لاسيما الأزمة السودانية الراهنة التي تتطلب “تعزيز التعاون والتكاتف بين الجميع للخروج من هذا النفق المظلم”.

وأشاد بالتنظيم والإعداد لهذه القمة متطلعا أن تساهم بشكل كبير في تجاوز الأزمة الراهنة ووقف الصراع الدائر في السودان بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني ويحافظ على مقدرات ووحدة الدولة السودانية.