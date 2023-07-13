بايدن: أوكرانيا “ستنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي”

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قد خسر الحرب” في أوكرانيا في ظلّ معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال “بوتين خسر الحرب”، مضيفًا “يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا”.

وأكّد بايدن أنه يتوقّع أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.

وقال “آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما”.

واعتبر بايدن أن أوكرانيا ستنضمّ يومًا ما إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أن حدوث ذلك غير ممكن طالما بقيت كييف في حالة حرب مع موسكو.

وقال بايدن “لا يتعلّق الأمر بما إذا كان يمكنهم أو لا يمكنهم الانضمام. إنه يتعلّق بالتوقيت، وسينضمّون إلى حلف شمال الأطسي”.

ونوه الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إن على رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين توخّي الحذر من احتمال تسميمه بعد التمرّد الفاشل الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة.

وقال بايدن “وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل”.

واستبعد بايدن أن يستخدم نظيره الروسي فلاديمير بوتين السلاح النووي، وذلك بعد تهديدات جديدة لموسكو مرتبطة باحتمال تسليم الغرب مقاتلات “إف-16” إلى أوكرانيا.

وقال بايدن “لا أعتقد أن هناك احتمالًا حقيقيًا … بأن يستخدم بوتين السلاح النووي. لم يقلها الغرب فقط، بل أيضا الصين وبقية العالم: لا تلجأوا إلى ذلك الخيار”.

وأكّد بايدن على تصميمه على بذل “كلّ ما في وسعه” لتحرير مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” الصحافي الأميركي المسجون في روسيا منذ أكثر من مئة يوم إيفان غيرشكوفيتش.

وقال “أنا جادّ في ما يتعلّق بتبادل الأسرى. أنا مصمّم على بذل كلّ ما في وسعي لتحرير الأميركيين المحتجزين بشكل غير قانوني في روسيا أو في أي مكان آخر. وهذه العملية مستمرة”.