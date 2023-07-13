الجامعة العربية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان إدانة خطاب الكراهية الدينية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن إدانة أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن.

وذكر أبو الغيط في بيان أن هذا القرار يجدد التشديد على “المسؤولية التي تقع على جميع الأطراف في التنديد علنا بالدعوة إلى الكراهية الدينية “بما في ذلك تدنيس الكتب المقدسة وبحث سبل مقاضاة مرتكبيها”.

وأشار البيان الى ادانة ابو الغيط “بأشد العبارات ” سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى وحملها مسؤولية مواجهة مثل هذه الأعمال بحزم.

وجدد دعوة أبو الغيط جميع الدول إلى تبني هذا القرار والعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة من خلال مراجعة بعض قوانينها وسياساتها التي لا تتصدى للكراهية الدينية بالحزم الواجب.

وشدد البيان على ضرورة مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية والتحريض واتخاذ خطوات فورية لسد الثغرات القانونية في هذا الخصوص.

وشاركت الأمانة لجامعة الدول العربية في جلسة التصويت على القرار في 8 يوليو الجاري الذي صوتت عليه أغلبية دول المجلس بواقع 28 دولة مقابل اعتراض 12 دولة وامتناع 7 دول عن التصويت.