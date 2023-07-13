وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

بلينكن يدعو بكين الى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأميركي والصيني “بشكل عاجل”

13 يوليو، 2023
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أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كبير الدبلوماسيين الصيني خلال لقائهما الخميس أن من الضروري أن تستعيد القوتان الاتصالات العسكرية، لكن لا يبدو أنه تم إحراز تقدم بهذا الصدد، وفق ما قال مسؤول أميركي.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن خلال محادثاته في جاكرتا مع وانغ يي، أكد بلينكن “إننا نتحمل مسؤولية إبقاء قنوات الاتصال بيننا مفتوحة، بما في ذلك بين جيشينا، وأعتقد أن علينا أن نفعل ذلك على نحو عاجل. لم نحقق ذلك بعد”.

وحذر بلينكن وزير خارجية الصين من أن واشنطن ستحمّل قراصنة المعلوماتية “مسؤولية” الانتهاكات المفترضة للوكالات الحكومية الأميركية.

واعلن بلينكن “بوضوح أن أي إجراءات تستهدف الحكومة الأميركية والشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين تثير قلقنا العميق وسنتخذ الخطوات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها”.

المصدر
أ ف ب
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13 يوليو، 2023
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