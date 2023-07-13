وزير الصحة يشيد بتعاون السلطتين بإضافة ربات البيوت لقانون التأمين الصحي “عافية”

أشاد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في الموافقة على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) وذلك بإضافة فئات جديدة له وهن ربات البيوت.

وأعرب الوزير العوضي في مداخلة له في جلسة مجلس الامة الخاصة عقب موافقة المجلس في المداولتين بإقرار هذا القانون عن أمله باستمرار التعاون الحكومي النيابي بإقرار المزيد من القوانين وتعديل التشريعات المهمة التي سينعكس أثرها ايجابا على جودة الخدمات الصحية.

وعبر عن خالص شكره وتقديره لرئيس واعضاء مجلس الامة ورئيس واعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على جهودهم في اقرار هذا القانون.

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الامة الخاصة على أن تعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة برنامج عمل الحكومة.