القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل: تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول 2024/2023 ابتداءً من 15 يوليو

أعلنت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتورة رواء سعود الجارالله عن بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت إلكترونيًّا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية وخريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (لخريجي مدارس الكويت فقط) اعتباراً من يوم السبت الموافق 2023/7/15 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2023/7/26 عن طريق شبكة الإنترنت http://portal.ku.edu.kw/admission، لافتةً أنّه بالنسبة للطلبة من فئات القبول الأخرى فعليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية لتقديم طلب الالتحاق بحسب الخطة الزمنية المعلنة على الموقع المشار إليه أعلاه.

وأوضحت د.الجارالله أن الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في جامعة الكويت للعام الجامعي 2024/2023 هي (70%) للقسم العلمي و(78%) للقسم الأدبي.

وأفادت بأن تقديم طلبات الالتحاق سيكون لخريجي المرحلة الثانوية للعامين الدراسيين 2022/2021 و2023/2022، وأن إعلان نتائج القبول سيكون بعد الانتهاء من فترة التقديم خلال أيام، مشيرةً إلى أنّه سيتم إعلان النسب الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في كل قسم علمي أو تخصص أو برنامج ليعرف كل طالب أساس قبوله، وسيتم إبلاغ الطلبة بمواعيد اعتماد قبولهم وتسجيل جدولهم الدراسي من خلال الرسائل النصية.

ورحبت د.الجارالله بكافة الراغبين بالالتحاق بجامعة الكويت من خريجي المرحلة الثانوية المتقدمين، مؤكدة قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المتقدمين إلى الجامعة وفقاً للقواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.