سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الجبل الأسود بالعيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الجبل الأسود بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الجبل الأسود وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.