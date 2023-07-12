وزير الإسكان يتفقد اجراءات القرعة الخامسة لمدينة “جنوب سعد العبدالله”

تفقد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة اجراءات القرعة للدفعة الخامسة من الضاحية الثالثة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الوزير اطلع على آلية الاختيار وتقديم المشورة لأصحاب الطلبات حول القسائم المتوفرة على المخططات ومميزاتها.

وأضافت أن الدفعة الخامسة من الضاحية الثالثة تضمنت 303 قسائم سكنية بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 29 ديسمبر 2003.

وأشارت إلى أن القطاعات المختصة تمكنت خلال شهر يونيو الماضي من توزيع 925 قسيمة على المخططات للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة ليكون إجمالي عدد الوحدات الموزعة حتى الشهر ذاته في مشروع (جنوب سعدالعبدالله) 7458 مشروعا إضافة إلى 6649 طلب تخصيص لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2005.