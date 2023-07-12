البرلمان الأوروبي يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اليوم الأربعاء إلى دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من حيث المبدأ.

وذكر البرلمان الأوروبي في بيان انه اعتمد في اجتماع بمقره بستراسبورغ بأغلبية 338 عضوا مقابل اعتراض 195 عضوا وامتناع 102 عن التصويت قرارا يعبر عن دعمه القوي لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع اقامة دولتين ديمقراطيتين تتمتعان بالسيادة تكون القدس عاصمتهما المشتركة.

ودعا القرار إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بالحقوق المتساوية لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين.

واضاف “إذ يؤكد البرلمان الأوروبي أنه من غير المقبول عدم إجراء أي انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 16 عاما فإنه يحث القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بقوة على التحضير لإجراء اقتراع تشريعي ورئاسي حر ونزيه في أقرب وقت ممكن”.

وفي هذا الصدد قالت مقررة الجلسة النائبة السويدية ايفين انجير”إن اليوم مهم للغاية اذ اكد البرلمان الأوروبي أهمية احترام القانون الدولي في السعي للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم لإقامة دولتين”.

وأضافت أن “وجود سلطة فلسطينية قوية وديمقراطية جزء أساسي من تحقيق ذلك الهدف” مشددة على أن “إنهاء الاحتلال ووقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية على نفس القدر من الأهمية”.

كما أعرب النواب عن قلقهم بشأن تقويض سياسة الاتحاد الأوروبي وما يقدمه من مساعدات في الأراضي الفلسطينية بسبب المستوطنات غير القانونية مطالبين بتعويض عن هدم البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وأشار القرار في هذا السياق إلى أن العام الماضي شهد هدم 101 مبنى ممول من دول الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي بقيمة 337019 يورو (374789 دولاراأمريكيا) أو الاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما جدد النواب دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها رغم التقدم المحدود في التحقيق الذي تجريه المحكمة حاليا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب النواب الاتحاد الأوروبي بالالتزام بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على احراز تقدم في ما تقوم به من تحقيقات وما يترتب عليها من ملاحقات قضائية.