وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية البريطاني

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء مع وزير الدولة للاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة اللورد دومينيك جونسون وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت والتي تأتي استكمالا لأعمال الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة التي عقدت خلال زيارة وزير الخارجية للعاصمة البريطانية في شهر مارس الماضي.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات المالية والاستثمارية الحيوية كما تم مناقشة الفرص الواعدة واستكشاف ميادين التعاون الجديدة بين البلدين الصديقين في هذا الإطار وسبل تنمية الحوافز المتاحة والهادفة لتشجيع المستثمرين وجذب الشركات البريطانية للاستثمار وتأسيس أعمالها في دولة الكويت.

كما تم بحث الزيارات والاستحقاقات المقبلة بين البلدين الصديقين والمشاريع التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين والإعراب عن التطلع المشترك نحو الإنطلاق بمستويات التعاون الاستراتيجي إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية بما يعود بالمنفعة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وفي سياق التطورات الإقليمية والدولية تم بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك لاسيما الانعكاسات الإيجابية للاتفاق السعودي الإيراني على أمن واستقرار المنطقة وانتعاشها اقتصايا وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والأسواق العالمية وآخر المستجدات على الساحة في المنطقة.