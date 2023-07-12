محافظ حولي والعاصمة بالوكالة يعلن انضمام منطقة قرطبة لشبكة المدن الصحية

أعلن محافظ حولي ومحافظة العاصمة بالوكالة علي الأصفر اليوم الأربعاء انضمام منطقة قرطبة للشبكة الإقليمية للمدن الصحية العالمية التابعة لمبادرة منظمة الصحة العالمية WHO مؤكدا أهمية هذا الحدث لتطوير المنظومة الصحية بالدولة.

جاء ذلك في كلمة المحافظ خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بحضور رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتورة أمال اليحيى وأعضاء اللجنة التنسيقية لمدينة قرطبة بمقر ديوان عام محافظة حولي وذلك للتوقيع على نموذج تسجيل المنطقة على الشبكة الإقليمية للمدن الصحية.

وأشاد المحافظ بانضمام منطقة قرطبة لشبكة المدن الصحية الإقليمية لتكون المدينة العاشرة على مستوى محافظة العاصمة وال16 على مستوى الكويت معربا عن أمله باجتيازها المعايير الدولية الخاصة بالمدن الصحية واعتمادها كمدينة صحية أسوة بمدن العاصمة.

وأكد الاهتمام والدعم التام لمشروع المدن الصحية المتكاملة وتذليل كافة العقبات التي قد تصادف المشروع لدى الدوائر الحكومية.

وثمن الدور الهام للمراكز الصحية وما تقدمه من خدمات متميزة لتخفيف العبء على المستشفيات فضلا عن الجهود التي يبذلها أعضاء المدن الصحية ودورهم المميز الذي كان له أثر إيجابي في انضمام منطقة قرطبة لشبكة المدن الصحية.

بدورها أكدت الدكتورة أمال اليحيى في كلمة مماثلة الحرص على التوسع في مشروع شبكة المدن الصحية في البلاد مثمنة نجاح مكتب المدن الصحية بضم منطقة قرطبة إلى المشروع ما يعكس النجاح في التوسع بالتطبيق.

وأوضحت اليحيى أن هذا التوسع يعكس أيضا إقبال المناطق الراغبة في العمل ضمن منظومة المدن الصحية وتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

من جهتها قالت المنسق العام باللجنة التنسيقية لمدينة قرطبة الدكتورة نوال الحمد في كلمة مماثلة إن المبادرة تهدف إلى تعزيز وتنمية صحة المجتمع عن طريق المشاركة الفاعلة من أهالي المنطقة.

وأشارت الحمد إلى انه تم دراسة المقترحات والتواصل مع الجهات المعنية في المنطقة فضلا عن اهتمام الأهلي بمختلف تخصصاتهم بالتطوع وتعاون مكاتب الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام.

وبينت أنه بعد الانتهاء من التسجيل سيتم البدء بالعمل مع مكتب المدن الصحية لوضع خطة العمل وتحديد الدورات التدريبية والتعرف على المعايير المطلوبة.

ويعد تسجيل منطقة قرطبة بداية الانطلاق في العمل بمنظومة المدن الصحية والعمل على استيفاء معايير المدينة الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وبانضمام منطقة قرطبة لحركة المدن الصحية يرتفع عدد المدن الصحية الكويتية المسجلة في محافظة العاصمة إلى 10 مناطق هي اليرموك والعديلية والسرة والشامية والدعية بالإضافة إلى ضاحية عبدالله السالم والصليبخات والدسمة والفيحاء وقرطبة.