زيلينسكي: ضمانات مجموعة السبع لا يمكن أن تحلّ محلّ انضمامنا للأطلسي

زيلينسكي: ضمانات مجموعة السبع لا يمكن أن تحلّ محلّ انضمامنا للأطلسي

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء ب”الضمانات الأمنية” التي قرّرت مجموعة السبع تقديمها لبلاده، مؤكّداً في الوقت عينه أنّ هذه الضمانات لا يمكن أن تحلّ محلّ مطلب أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في فيلنيوس إنّه يتعين النظر إلى وعود مجموعة السبع “ليس على أنها بديل عن (الانضمام) إلى الناتو إنما كضمانات أمنية باتجاه عضويتنا” في الحلف.

أضاف في قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس “يمكننا التأكيد أن نتائج القمة جيدة، لكن يتعين أن نتسلم دعوة، لتكون تلك (النتيجة) الأمثل”.

يُتوقع أن تعلن مجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية الكبرى في وقت لاحق الأربعاء خطة لضمانات أمنية طويلة الأمد، لمساعدة أوكرانيا على التصدي للغزو الروسي وردع أي عدوان مستقبلي.

لكن الرئيس الأوكراني كان يأمل أيضا فيما لو وجهت قمة الحلف في فيلنيوس، دعوة لانضمام بلاده مع جدول زمني واضح لكييف لدخول التكتل الدفاعي رسميا.

وأكد أن “أفضل ضمانة لأوكرانيا هي أن تكون في الناتو”.

وعبر زيلينسكي عن “ثقة في أن تكون أوكرانيا في الناتو بعد الحرب”.

وقال “سنفعل كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك”.

وعد قادة الحلف الأطلسي الثلاثاء بأن تتلقى أوكرانيا دعوة للانضمام عندما “تتحقق شروط ذلك”.

وشدد قائلا “أفهم ذلك التصريح على أنه +عندما يحل الأمان في أراضينا+”.

وأبدى ستولتنبرغ تعاطفا مع موقف زيلينسكي وأكد على أهمية التقدم الذي قال إن أوكرانيا أحرزته في القمة.

وأشار إلى أن زيلينسكي يقترب من الانضمام لقادة الحلف البالغ عددهم 31 في اجتماع افتتاحي لمجلس أوكرانيا-الناتو، لافتا إلى أن العديد من الأعضاء يعززون المساعدة الثنائية.

وقال ستولتنبرغ “اليوم وبينما نلتقي على قدم المساواة، أتطلع إلى اليوم الذي نجتمع فيه كحلفاء”.

أضاف “علينا أن نضمن أن مع انتهاء هذه الحرب، تكون قد وضعت ترتيبات ذات مصداقية لأمن أوكرانيا، كي لا يكرر التاريخ نفسه”.

وتابع “أرحب بأن العديد من الحلفاء سيلتزمون اليوم بتقديم مساعدة أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا “.

“هذا سيساعد في ردع أي عدوان روسي مستقبلي بعد انتهاء هذه الحرب ويكمل الدعم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي”، كما قال.