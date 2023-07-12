“قوة الإطفاء”: تخريج 132 ضابط صف برتبة رقيب

تحت رعاية رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وبحضور نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة و قطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر أقيم صباح اليوم الأربعاء بمبنى قطاع الوقاية حفل تخريج ( 132) ضابط صف برتبة رقيب بمختلف التخصصات.

وتقدم اللواء جمال بكلمة للخريجين حثهم من خلالها على تأدية الواجب المطلوب منهم كمنتسبي قوة الاطفاء بالصدق والأمانة والإخلاص فى العمل ، مؤكدا أن منتسبي القوة يضحون بأنفسهم من اجل مهنة إنسانية يحافظون من خلالها على الأرواح والممتلكات».

وفي الختام قام اللواء جمال بتكريم عددا من الخريجين المتفوقين ، متمنيا لهم دوام السداد والتوفيق في خدمة الوطن .