الداخلية: دورة تدريبية لترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والحاصلين على مؤهل علمي مدة دراسته سنتان بعد الثانوية العامة

الداخلية: دورة تدريبية لترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والحاصلين على مؤهل علمي مدة دراسته سنتان بعد الثانوية العامة

بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بالإرتقاء بالعنصر البشري في المؤسسة الأمنية وتطويره من خلال تنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم الميدانية، تتوجه وزارة الداخلية إلى عقد دورة تدريبية لترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والحاصلين على مؤهل علمي مدة دراسته سنتان بعد الثانوية العامة تمهيدا لترقيتهم إلى رتبة (رقيب أول) و(وكيل ضابط).

ونوهت الإدارة إن الشريحة المستهدفة هم:-

1- ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمادة (71 مكرر) من القانون (23 لسنة 68) بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

2- ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي مدة دراسته سنتان بعد الثانوية العامة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمادة (71 مكرر) من القانون (23 لسنة 68) بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

فعلى الراغبين من ضباط الصف الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو مؤهل علمي مدة دراسته سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة ممن تتوافر فيهم الشروط سالفة الذكر.. وتنطبق عليهم أحكام المواد القانونية ، التسجيل عبر الموقع الالكتروني للإدارة العامة لشئون قوة الشرطة خلال الفترة من 2023/7/12م حتى 2023/8/1م ورفع المستندات الآتيه:

1- أصل شهادة الجنسية

2- أصل شهادة الثانوية العامة باللغة العربية

3- أصل المؤهل العلمي (الدبلوم) سنتان بعد الثانوية العامة باللغة العربية

4- أصل معادلة الشهادة أو الدبلوم إن كان حاصل عليهما من خارج دولة الكويت