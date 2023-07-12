سمو ولي العهد يتسلم الدعوتين الموجهتين إلى سمو أمير البلاد من خادم الحرمين للمشاركة باللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون وحضور القمة الخليجية مع دول آسيا

سمو ولي العهد يتسلم الدعوتين الموجهتين إلى سمو أمير البلاد من خادم الحرمين للمشاركة باللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون وحضور القمة الخليجية مع دول آسيا

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوتين الموجهتين إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحضور القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ 19 يوليو 2023.

وقام بتسليم الدعوتين لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.