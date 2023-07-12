واشنطن تؤكد أن خطة المساعدات طويلة الأمد لأوكرانيا تظهر لروسيا أن الوقت ليس لمصلحتها

أعلنت مسؤولة اميركية كبيرة الأربعاء أن خطة تقديم مساعدات عسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا من دول مجموعة السبع تظهر لروسيا أن “الوقت ليس لمصلحتها”.

وقالت أماندا سلوت مستشارة البيت الأبيض للشؤون الأوروبية للصحافيين “إنها تشير إلى التزام مشترك طويل الأمد لبناء قوة تأمين دفاعي قوية لأوكرانيا”. وأضافت “هذا الإعلان متعدد الأطراف سيرسل إشارة مهمة إلى روسيا بأن الوقت ليس لمصلحتها”.

ويقدم الغربيون خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا الأربعاء في اليوم الثاني من قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) سببت خيبة أمل للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي كان يأمل في الحصول على جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.

يفترض أن تنشر دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) بيانا مشتركا حول دعم كييف في السنوات القادمة، من أجل مساعدتها في محاربة روسيا ومواجهة اعتداءات في المستقبل.

وأطلق قادة الدول الأعضاء في هذا التحالف العسكري في اليوم الأول من قمتهم وعدا بأن “مستقبل أوكرانيا” هو “في الناتو” واختصروا العملية التي يتعين على كييف اتباعها للانضمام إلى المنظمة.

وأكدت سلوت للصحافيين أن قادة دول مجموعة السبع سيقومون “بإعلان مهم إلى جانب الرئيس زيلينسكي”.

وأشارت أن الخطة تهدف إلى “مساعدة أوكرانيا في بناء جيش يمكنه الدفاع عن نفسه وردع هجوم مستقبلي” مع التركيز على “الاستثمار طويل الأجل” في المجالين العسكري والاقتصادي.

ولم يتم الاعلان حتى الآن عن تفاصيل هذه المساعدة. وبحسب سلوت فإن كل دولة ستجري محادثات ثنائية الجانب مع كييف ل “تحويل هذا إلى حقيقة”.