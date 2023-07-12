مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال

مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في جدول الأعمال.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

ومدرج على الجدول بند طلبات المناقشة الذي يحتوي طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

ويحتوي الجدول في البند نفسه طلبا بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية، وطلباً آخر لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.

ويشتمل الجدول على طلبين لتشكيل لجان مؤقتة، الأول بشأن متابعة وحلول المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية والثاني بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء للنظر في بنود جدول الأعمال.

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