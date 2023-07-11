العراق: انتهاء أزمة استيراد الغاز الإيراني بالاتفاق على “المقايضة” بدلا من الدفع بالدولار

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق هو الأول من نوعه مع طهران لاستيراد الغاز الإيراني “بالمقايضة” بالنفط الأسود بدلا من الدفع بالدولار وبالتالي تأمين الوقود الكافي لمحطات الكهرباء العراقية وحل أزمة الطاقة الحالية.

وقال السوداني في كلمة متلفزة بثها مكتبه الإعلامي إن الحكومة العراقية وقعت مع الجانب الإيراني اليوم محضرا بهذا الخصوص وعلى أساسه جرى استئناف استيراد الغاز الإيراني بعشرة ملايين متر مكعب على أن تتصاعد الكمية في وقت لاحق من مساء اليوم حتى تبلغ الكمية المتعاقد عليها بالكامل.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيضمن استمرارية الواردات من الغاز الإيراني في الوقت الذي تتمكن فيه بغداد من تسديد قيمته بالنفط الأسود “دون معوقات” وبالتالي تتمكن حكومة بغداد من تشغيل جميع محطات الكهرباء وإمداد السكان بالطاقة الكهربائية اللازمة.

وأوضح أن “آلية الدفع بالدولار تعثرت بسبب العقوبات الأمريكية والتشديد بإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية رغم أن العراق دفع جميع المستحقات المترتبة عليه والتي بلغت أكثر من 11 مليار دولار لحساب الشركات الإيرانية في مصرف التجارة العراقية”.

وجدد السوداني الإشارة إلى أن العراق ماض في خططه المتوسطة والبعيدة الأجل لتأمين الغاز لمحطات الكهرباء العراقية عبر إبرام اتفاق مع شركة (توتال) الفرنسية لتنفيذ مشروع “الغاز المتكامل” الذي يؤمن نحو 600 مليون قدم مكعب قياسي إلى جانب إقرار جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الحقول الغازية وغيرها من المشاريع.

وأضاف أن هذه المشاريع في حال اكتمالها ستغني العراق عن استيراد الغاز من الخارج وسيكون الاعتماد على الغاز العراقي حصرا لتشغيل محطات توليد الكهرباء وذلك “في غضون عامين أو ثلاثة أعوام”.

وأكد أنه من ضمن الحلول هو استكمال الربط البيني مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي والربط الكهربائي مع كل من السعودية والأردن موضحا أن هذه المشاريع ستؤمن تكامل خدمات الكهرباء وستسهم برفع الطاقة الكهربائية في العراق.

وشهد العراق تراجعا ملحوظا في توليد الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات بعد أن قلصت إيران منذ نحو أسبوع صادراتها من الغاز إلى العراق من 45 مليون متر مكعب إلى 20 مليونا في اليوم الواحد ما تسبب بخسارة العراق نحو خمسة آلاف ميغا واط من الكهرباء.